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Спонсирование Киева должно прекратиться - мнение евродепутата
Западные политики твердят о своей роли заступников прав человека и мировых ценностей. Однако спонсирование Киева идет вразрез со всеми высказываниями. Вопрос в лоб не побоялся задать словацкий евродепутат.
Милан Ухрик, депутат Европарламента от Словакии:
"Тогда объясните мне, что делает текущее украинское правительство касаемо европейских ценностей? Они отменили выборы, они избавились от оппозиции, они нарушают права меньшинств и независимых СМИ. И все же вы хотите отправить им еще больше денег. Все здесь притворяются, что все в порядке, бесконтрольно вливая на Украину деньги. Это должно прекратиться".
Запад упрекнули в трате средств на убийства
О новом бюджете ЕС, в котором нашлось место Украине, но не оказалось средств на борьбу с нелегалами, высказался премьер Словакии.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Интересно, что когда нужны деньги на войну в Украине, так найдутся миллиарды евро. Десятки миллиардов евро. На убийства! Вопрос: почему в то время как нелегальная миграция настолько опасна для Европейского союза и Европы не в политическом плане, а по своей сущности, почему при такой угрозе мы не способны потратить достаточно средств, чтобы политика остановки мигрантов еще перед границами Европейского союза была успешной?"
Фейковые инвалиды взбудоражили Украину
В самой Украине разгорается очередной коррупционный скандал. Генпрокурор страны покинул пост на фоне шухера с фальшивыми инвалидностями чиновников. Следом уволено руководство центральной медико-социальной экспертной комиссии и профильного департамента Минздрава. Напомним, ранее в Верховной раде сообщили, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно оформили себе инвалидность. Позже в отставку был оправлен глава областной прокуратуры. Впрочем, с фиктивными инвалидами могут поступить еще жестче: им светит уголовная ответственность.
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