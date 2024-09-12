Спонсирование Киева должно прекратиться - мнение евродепутата

Западные политики твердят о своей роли заступников прав человека и мировых ценностей. Однако спонсирование Киева идет вразрез со всеми высказываниями. Вопрос в лоб не побоялся задать словацкий евродепутат.

Милан Ухрик, депутат Европарламента от Словакии:

"Тогда объясните мне, что делает текущее украинское правительство касаемо европейских ценностей? Они отменили выборы, они избавились от оппозиции, они нарушают права меньшинств и независимых СМИ. И все же вы хотите отправить им еще больше денег. Все здесь притворяются, что все в порядке, бесконтрольно вливая на Украину деньги. Это должно прекратиться".

Запад упрекнули в трате средств на убийства

О новом бюджете ЕС, в котором нашлось место Украине, но не оказалось средств на борьбу с нелегалами, высказался премьер Словакии.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Интересно, что когда нужны деньги на войну в Украине, так найдутся миллиарды евро. Десятки миллиардов евро. На убийства! Вопрос: почему в то время как нелегальная миграция настолько опасна для Европейского союза и Европы не в политическом плане, а по своей сущности, почему при такой угрозе мы не способны потратить достаточно средств, чтобы политика остановки мигрантов еще перед границами Европейского союза была успешной?"

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