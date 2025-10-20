3.70 BYN
Срыв мира в секторе Газа мог быть случайностью
Автор:Редакция news.by
Взрыв в Рафахе произошел из-за наезда израильского бульдозера на неразорвавшиеся боеприпасы. Это не атака ХАМАСА на туннель, сообщило издание Drop Site News.
Данный взрыв Нетаньяху использовал для оправдания прекращения гумпомощи Газе и возобновления авиаударов. Но на деле все обстояло иначе. Новостное издание сообщило, что официальные лица США знали об инциденте уже через несколько часов.
20 октября в Израиль прибудут американские посланники Уиткофф и Кушнер с целью сохранить мирное соглашение.
ЦАХАЛ ранее заявила, что возобновила режим прекращения огня, но намерена "жестко реагировать" на любые нарушения. Через КПП в Рафахе в сектор Газа направилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.