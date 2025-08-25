США больше не тратят деньги на украинский конфликт

Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".

По его словам, Вашингтон больше не платит Киеву никаких денег, а продает оружие НАТО. Трамп отметил, что безвозвратно деньги Украине давал бывший глава Белого дома Джо Байден, "который не понимал, что делает".

"НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы на оборону до 5 %", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась, отметив, что значительные обязательства должны будут взять на себя европейские страны.