3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
США больше не тратят деньги на украинский конфликт
Соединенные Штаты больше не тратят деньги на украинский конфликт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Известия".
По его словам, Вашингтон больше не платит Киеву никаких денег, а продает оружие НАТО. Трамп отметил, что безвозвратно деньги Украине давал бывший глава Белого дома Джо Байден, "который не понимал, что делает".
"НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы на оборону до 5 %", - заявил Трамп.
Он также сообщил, что конкретика гарантий безопасности Украине пока не обсуждалась, отметив, что значительные обязательства должны будут взять на себя европейские страны.
Глава вашингтонской администрации также признал, что не знает, состоится ли встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, и допустил свой отказ от участия в таких контактах.