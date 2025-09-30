США дали гарантии Катару, что израильские удары по стране не повторятся

Катар получил гарантии от США, что израильские атаки на страну не повторятся. Об этом заявил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Это произошло на фоне недавнего удара по резиденции ХАМАС в Дохе.

"Катар удовлетворен гарантиями безопасности, которые он получил от Соединенных Штатов после нападения на Доху. Мы рассчитываем, что израильские атаки не повторятся", - сказал дипломат, выступая на пресс-конференции.

Как подчеркнул представитель ведомства, Катар оставляет за собой право на "законные действия" в том, что касается реакции на израильский удар. "Наша главная задача - не допустить повторения враждебных действий, направленных против нашей страны", - добавил он.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились.