США намерены сократить программы военной помощи Европе

Запад сворачивает лавочку псевдопомощи. Американцы с 2026 года, скорее всего, обнулят финансовую поддержку армии прибалтийской республики, заявили в минобороны Литвы.

Там уточнили, что это решение коснется не только государств Восточной Европы, но и вообще всех европейских стран. Таким способом Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Ранее одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года, а новые администрация президента США Дональда Трампа для этих целей не запрашивала.

