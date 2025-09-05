3.70 BYN
США намерены сократить программы военной помощи Европе
Автор:Редакция news.by
Запад сворачивает лавочку псевдопомощи. Американцы с 2026 года, скорее всего, обнулят финансовую поддержку армии прибалтийской республики, заявили в минобороны Литвы.
Там уточнили, что это решение коснется не только государств Восточной Европы, но и вообще всех европейских стран. Таким способом Вашингтон хочет подтолкнуть государства континента к тому, чтобы они больше вкладывались в собственную оборону. Ранее одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года, а новые администрация президента США Дональда Трампа для этих целей не запрашивала.