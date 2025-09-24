3.64 BYN
США не исключают продажу Киеву наступательного оружия
Госсекретарь США Марко Рубио не исключил продажу Киеву наступательных вооружений. Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа с критикой России по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политик отметил, что у Штатов есть возможность и варианты наложения дополнительных экономических издержек на Москву, если это необходимо.
Марко Рубио, государственный секретарь США:
"Соединенные Штаты остаются столь же приверженными мирному урегулированию этого опасного конфликта, как и прежде. Но наступит момент, когда мы должны будем заключить, что, возможно, нет заинтересованности в мирном урегулировании. И тогда у президента появятся реальные варианты, которые он намерен использовать, как он ясно дал понять в некоторых из своих посланий".
При этом политик заявил, что война все равно закончится за столом переговоров. Но чем дольше она длится, тем больше людей умрет, тем больше будет разрушено.