США не исключают продажу Киеву наступательного оружия

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил продажу Киеву наступательных вооружений. Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа с критикой России по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политик отметил, что у Штатов есть возможность и варианты наложения дополнительных экономических издержек на Москву, если это необходимо.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

"Соединенные Штаты остаются столь же приверженными мирному урегулированию этого опасного конфликта, как и прежде. Но наступит момент, когда мы должны будем заключить, что, возможно, нет заинтересованности в мирном урегулировании. И тогда у президента появятся реальные варианты, которые он намерен использовать, как он ясно дал понять в некоторых из своих посланий".

Марко Рубио, государственный секретарь США

При этом политик заявил, что война все равно закончится за столом переговоров. Но чем дольше она длится, тем больше людей умрет, тем больше будет разрушено.

