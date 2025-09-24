США не исключают продажу Киеву наступательного оружия

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил продажу Киеву наступательных вооружений. Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа с критикой России по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политик отметил, что у Штатов есть возможность и варианты наложения дополнительных экономических издержек на Москву, если это необходимо.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

"Соединенные Штаты остаются столь же приверженными мирному урегулированию этого опасного конфликта, как и прежде. Но наступит момент, когда мы должны будем заключить, что, возможно, нет заинтересованности в мирном урегулировании. И тогда у президента появятся реальные варианты, которые он намерен использовать, как он ясно дал понять в некоторых из своих посланий".

Марко Рубио, государственный секретарь США