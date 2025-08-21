Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ЕС и США выпустили совместный документ по торговым переговорам, в котором говорится, что Соединенные Штаты не будут повышать пошлины на европейские товары выше 15 %, а ЕС откажется от пошлин на американские товары и увеличит закупки оружия и энергоресурсов у США, пишет ТАСС.

"Сегодня мы пересекли финишную прямую в торговых переговорах по соглашению, которое было достигнуто в июле в Шотландии", - сказал он. По его словам, данное совместное заявление ЕС и США по торговле станет отправной точкой для дальнейших переговоров по улучшению торговых условий.

Согласно заявлению, США ограничат суммарные пошлины на товары из ЕС в 15 % и предоставят льготы для автомобилей, авиационной продукции, фармацевтики, полупроводников и древесины. Также в нем отмечается намерение продолжить работу над поэтапным снижением тарифов на отдельные товарные группы.

В свою очередь Европа обязывается отменить все пошлины на американскую продукцию и облегчить ее доступ на свой рынок. Кроме того, ЕС должен в массовом порядке нарастить закупки у США энергоресурсов, оружия и электронных чипов.

США не будут облагать 15 % пошлинами часть товаров из ЕС, включая невозобновляемые природные ресурсы, самолеты и авиационные запчасти, непатентованные фармацевтические препараты и их ингредиенты. ЕС же намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 млрд долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 млрд долларов.