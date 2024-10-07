3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США перебрасывают на Ближний Восток ракетные системы из-за возможного удара Израиля по Ирану
США перебрасывают на Ближний Восток ракетные системы на фоне обострения ситуации в регионе и возможного удара Израиля по Ирану.
В ночь с 6 на 7 октября на одну из американских авиабаз прибыла пара стратегических военно-транспортных самолетов. Источники предполагают, что на борту могут находиться элементы современных противоракетных комплексов, включая пусковые установки и мощные радарные системы. Это оборудование способно эффективно защищать территорию от баллистических ракет средней дальности.
Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. ЦАХАЛ ведет обстрелы Ливана и сектора Газа. В анклаве есть пострадавшие, а местные СМИ публикуют кадры с разрушениями. В результате ответного ракетного обстрела из Газы два человека получили ранения осколками в центре страны. Тем временем отряды шиитского движения "Хезболла" впервые попытались проникнуть на территорию Израиля.
На фоне эскалации конфликта между Тель-Авивом и группировкой "Хезболла" начало учебного года в Ливане решено перенести на 4 ноября.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей