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США перебрасывают на Ближний Восток ракетные системы из-за возможного удара Израиля по Ирану

США перебрасывают на Ближний Восток ракетные системы на фоне обострения ситуации в регионе и возможного удара Израиля по Ирану.

В ночь с 6 на 7 октября на одну из американских авиабаз прибыла пара стратегических военно-транспортных самолетов. Источники предполагают, что на борту могут находиться элементы современных противоракетных комплексов, включая пусковые установки и мощные радарные системы. Это оборудование способно эффективно защищать территорию от баллистических ракет средней дальности.

Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. ЦАХАЛ ведет обстрелы Ливана и сектора Газа. В анклаве есть пострадавшие, а местные СМИ публикуют кадры с разрушениями. В результате ответного ракетного обстрела из Газы два человека получили ранения осколками в центре страны. Тем временем отряды шиитского движения "Хезболла" впервые попытались проникнуть на территорию Израиля.

На фоне эскалации конфликта между Тель-Авивом и группировкой "Хезболла" начало учебного года в Ливане решено перенести на 4 ноября.

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