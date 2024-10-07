США перебрасывают на Ближний Восток ракетные системы из-за возможного удара Израиля по Ирану

США перебрасывают на Ближний Восток ракетные системы на фоне обострения ситуации в регионе и возможного удара Израиля по Ирану.

В ночь с 6 на 7 октября на одну из американских авиабаз прибыла пара стратегических военно-транспортных самолетов. Источники предполагают, что на борту могут находиться элементы современных противоракетных комплексов, включая пусковые установки и мощные радарные системы. Это оборудование способно эффективно защищать территорию от баллистических ракет средней дальности.

Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. ЦАХАЛ ведет обстрелы Ливана и сектора Газа. В анклаве есть пострадавшие, а местные СМИ публикуют кадры с разрушениями. В результате ответного ракетного обстрела из Газы два человека получили ранения осколками в центре страны. Тем временем отряды шиитского движения "Хезболла" впервые попытались проникнуть на территорию Израиля.