США прекращают программы помощи для стран Балтии

Соединенные Штаты приняли решение свернуть программы поддержки в сфере безопасности для стран ЕС, которые граничат с Россией - Эстонии, Латвии и Литвы.

По данным газеты The Washington Post, Пентагон сообщил европейским дипломатам о прекращении выдачи средств на программу обучения и оснащения военных в восточноевропейских странах.

Это означает, что финансирование сократится на сотни миллионов долларов.