США прекращают программы помощи для стран Балтии
Автор:Редакция news.by
Соединенные Штаты приняли решение свернуть программы поддержки в сфере безопасности для стран ЕС, которые граничат с Россией - Эстонии, Латвии и Литвы.
По данным газеты The Washington Post, Пентагон сообщил европейским дипломатам о прекращении выдачи средств на программу обучения и оснащения военных в восточноевропейских странах.
Это означает, что финансирование сократится на сотни миллионов долларов.
Как сообщил Bloomberg со ссылкой на Белый дом, таким образом Трамп реализует свое намерение заставить Европу взять на себя больше ответственности за оборону. Однако для властей стран Балтии происходящее стало полной неожиданностью.