США призвали Индию отказаться от закупок российской нефти и выйти из БРИКС
Министр торговли США Говард Лютник выступил с резким заявлением в адрес Индии, призвав страну прекратить закупки российской нефти, выйти из БРИКС и вернуться в орбиту американского влияния.
Говард Лютник:
"Индия пока не хочет открывать свой рынок, прекращать покупать российскую нефть и выходить из БРИКС, верно? Они союзник России и Китая. Если вы хотите быть им, будьте. Но вы можете поддержать доллар, США, своего крупнейшего клиента - американского потребителя. Или, полагаю, вы будете платить пошлину в 50 %. Посмотрим, как долго это продлится".
Но Индия, по данным Bloomberg, не планирует менять курс. Импорт российской нефти останется на прежнем уровне. В Нью-Дели не намерены отказываться от дешевого сырья, которое помогает стране сдерживать инфляцию, а вот по поводу заокеанских партнеров сомнения в надежности США активно набирают обороты.