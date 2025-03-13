США продолжают переговоры со сторонами украинского конфликта

Телефонные разговоры с Путиным и Зеленским были очень хорошими - именно так Дональд Трамп охарактеризовал ход переговорного процесса. Американский лидер отметил, что главная цель его миротворческого посредничества - "сблизить две страны" и сократить расходы США на поддержку Киева.

Зеленский же после разговора с Трампом заявил, что Украина не признает новые российские территории, но согласился на предложение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Более того, согласно информации Госдепа, американский лидер также обсудил энергоснабжение Украины и атомные электростанции.

Трамп заявил: американская собственность на станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинского энергетического сектора.