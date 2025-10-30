США снизили до 10 % пошлины на импорт из Китая

По итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа США снизили с 20 до 10 % пошлины на импорт из Китая. Переговоры в Пусане прошли без совместной пресс-конференции, но лидеры согласовали ключевые направления сотрудничества.

"Господин Президент, Вы очень заботитесь о мире во всем мире и с большим энтузиазмом относитесь к урегулированию различных региональных горячих точек. Я ценю Ваш большой вклад в недавнее заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Во время Вашего визита в Малайзию Вы стали свидетелем подписания совместной декларации о мире на границе Камбоджи и Таиланда, в разработку которой Вы внесли свой вклад".