Индия, в отношении которой Дональд Трамп применил свое главное оружие - тарифы, намерена обратиться к партнерам по БРИКС для выработки коллективного ответа американцам.

6 августа Соединенные Штаты ввели в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины в дополнение к тем, которые уже действовали. Как заявлено, эти уже 50-процентные тарифы являются следствием того, что Дели продолжает закупать российскую нефть.

Индия в свою очередь сдаваться не намерена. Премьер страны Моди собирается отправиться в конце августа в Китай, где состоится саммит ШОС: там он проведет переговоры с Бразилией и Китаем, чтобы выработать позицию по вопросу о противодействии тарифному террору американцев. Если это произойдет, то БРИКС и ШОС продемонстрируют, что, объединившись, их члены способны противостоять давлению самых серьезных противников.