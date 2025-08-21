США вводят пошлины на посылки с 29 августа

Америка начинает взимать плату с посылок - с 29 августа отменяется беспошлинный ввоз в страну товаров стоимостью не более 800 долларов. Изменение касается операторов по всему миру.

Исключение сделают только для почтовых отправлений стоимостью менее 100 долларов. Все остальное будет облагаться пошлинами.