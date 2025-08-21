3.70 BYN
США вводят пошлины на посылки с 29 августа
Автор:Редакция news.by
Америка начинает взимать плату с посылок - с 29 августа отменяется беспошлинный ввоз в страну товаров стоимостью не более 800 долларов. Изменение касается операторов по всему миру.
Исключение сделают только для почтовых отправлений стоимостью менее 100 долларов. Все остальное будет облагаться пошлинами.
Решение, подписанное Дональдом Трампом, уже вызвало хаос среди поставщиков. Отправку посылок в США приостановила почта Австралии, а также почтовые службы Латвии и Эстонии.