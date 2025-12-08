США выделят 400 млн долларов на нужды Украины

Американские законодатели обнародовали законопроект об оборонном бюджете на 2026 год. Он составит рекордный 901 млрд долларов (хотя Трамп запрашивал 892 млрд).

При этом на помощь Украине будет выделено 400 млн долларов. Столько же потратят на нужды Киева в 2027 году.

Документ также требует провести оценку "военной стратегии, целей и расстановки сил России, которые влияют на страны Индо-Тихоокеанского региона, в особенности на Китай, а также сотрудничество Москвы и Пекина. Голосование по данному законопроекту может состояться уже на этой неделе.