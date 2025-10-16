3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
США значительно сократят число принимаемых беженцев
Автор:Редакция news.by
Американские СМИ сообщают, что Белый дом распорядился резко сократить количество принимаемых беженцев: при Байдене в страну пускали 125 тыс. в год, теперь будут лишь 7,5 тыс.
Более того, сейчас это будут белые жители ЮАР и Европы. Демократическая пресса обвиняет Трампа в расизме.
Снижение квот в 15 раз тоже понятно: Трамп называет борьбу с миграцией своим приоритетом. Из-за этого даже вспыхивают столкновения на улицах американских городов.