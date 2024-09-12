Дефицит госбюджета США достиг двухлетнего максимума

Доходы бюджета увеличились чуть более чем на 8 %, а расходы взлетели в 3,5 раза и составили 686 млрд долларов (это самый значительный объем за полтора года). В том числе это было обусловлено переносом ряда платежей с 1 сентября, которое в этом году выпало на нерабочий день.