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Дефицит госбюджета США достиг двухлетнего максимума

Дефицит госбюджета США в августе достиг максимума почти за 2 года и составил 380 млрд долларов. Данные сообщило Министерство финансов.

Доходы бюджета увеличились чуть более чем на 8 %, а расходы взлетели в 3,5 раза и составили 686 млрд долларов (это самый значительный объем за полтора года). В том числе это было обусловлено переносом ряда платежей с 1 сентября, которое в этом году выпало на нерабочий день.

Также за 11 месяцев финансового года отрицательное сальдо бюджета увеличилось почти на 24,5 %., а процентные выплаты по госдолгу впервые в истории превысили 1 трлн долларов.

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