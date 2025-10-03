Ломтики сырой говядины на подносе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf76c006-c0cc-46e4-9b5b-335e6954f83c/conversions/38ee6d21-8f08-4a8b-bdf7-362b53a62e03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf76c006-c0cc-46e4-9b5b-335e6954f83c/conversions/38ee6d21-8f08-4a8b-bdf7-362b53a62e03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf76c006-c0cc-46e4-9b5b-335e6954f83c/conversions/38ee6d21-8f08-4a8b-bdf7-362b53a62e03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf76c006-c0cc-46e4-9b5b-335e6954f83c/conversions/38ee6d21-8f08-4a8b-bdf7-362b53a62e03-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской.

Так, стоимость говядины в сентябре росла четвертый месяц подряд, достигнув 6,9 доллара за килограмм - максимум с начала 1960 года (более ранних данных нет). Это на 0,6% выше уровня месяцем ранее и почти на 10% - показателя годом ранее.