Столтенберг допускает, что Трамп разорвет отношения с НАТО
Автор:Редакция news.by
Экс-генсек НАТО Столтенберг в интервью немецкому журналу "Шпигель" заявил, что США могут покинуть альянс.
Сам Столтенберг предлагал европейцам, как он выразился, не провоцировать Трампа. Однако к его призывам не прислушались: в силу этого теперь противостояние между Европой и Штатами достигло такого накала, что урегулирование противоречий становится маловероятным.
Экс-генсек рекомендует сделать все возможное, чтобы снизить риск выхода американцев из НАТО, однако риск подобного исхода продолжает расти.
Между тем, хотя Столтенберг об этом не говорит, альянс без США теряет смысл своего существования: НАТО и есть в первую очередь инструмент, посредством которого американцы обеспечивали свое глобальное доминирование.