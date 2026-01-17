Столтенберг допускает, что Трамп разорвет отношения с НАТО

Экс-генсек НАТО Столтенберг в интервью немецкому журналу "Шпигель" заявил, что США могут покинуть альянс.

Сам Столтенберг предлагал европейцам, как он выразился, не провоцировать Трампа. Однако к его призывам не прислушались: в силу этого теперь противостояние между Европой и Штатами достигло такого накала, что урегулирование противоречий становится маловероятным.

Экс-генсек рекомендует сделать все возможное, чтобы снизить риск выхода американцев из НАТО, однако риск подобного исхода продолжает расти.