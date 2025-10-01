Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны увеличить военную поддержку Украины - даже ценой сокращения внутренних социальных расходов.

По его мнению, уменьшение финансирования здравоохранения, образования и инфраструктуры является меньшей платой, чем потенциальная победа России в текущем конфликте.

Йенс Столтенберг, экс-генеральный секретарь НАТО:

"Миллиард на оборону Украины - это на миллиард меньше на охрану здоровья, на образование и инфраструктуру. Но наивысшая цена - это позволить Путину победить. Поэтому Европа должна взять на себя траты и "заплатить за мир".