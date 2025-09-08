Студенты и оппозиция заблокировали центр Белграда и вышли на акцию протеста

Демонстранты требуют отставки властей, обвиняя их в коррупции и неспособности обеспечить безопасность после трагедии в Нови-Саде. Напомним, что в ноябре 2024 года при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. С тех пор напряжение в стране нарастает. 7 сентября произошли столкновения с полицией, в результате чего несколько человек пострадали.