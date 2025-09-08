3.70 BYN
Студенты и оппозиция заблокировали центр Белграда и вышли на акцию протеста
Сотни студентов и сторонников оппозиции заблокировали центр Белграда и устроили масштабную акцию протеста у здания правительства. Акция под лозунгом "Зачетка сильнее полицейской дубинки" остановила движение на ключевых улицах сербской столицы.
Демонстранты требуют отставки властей, обвиняя их в коррупции и неспособности обеспечить безопасность после трагедии в Нови-Саде. Напомним, что в ноябре 2024 года при обрушении навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек. С тех пор напряжение в стране нарастает. 7 сентября произошли столкновения с полицией, в результате чего несколько человек пострадали.
По данным местной полиции, это случилось в день проведения акций граждан против выступлений сторонников оппозиции и студентов. Тогда митинг собрал более 126 тыс. человек. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности.