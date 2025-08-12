Суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство о замене тюремного срока Додика денежным штрафом

Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок президенту Республики Сербской (энтитета БиГ) Милораду Додику на денежный штраф по ходатайству защиты, сообщает ТАСС.

"Рассмотрев ходатайство защиты Милорада Додика о замене назначенного ему наказания в виде лишения свободы штрафом, суд, в соответствии с правовыми нормами, вынес решение, которым после заявления прокуратуры Боснии и Герцеговины вышеупомянутое предложение защиты было принято и назначенное Додику наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом", - говорится в пресс-релизе суда.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51 % территории) и Республики Сербской (около 49 %), а также округа Брчко.

В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в Боснии и Герцеговине без процедуры согласования в СБ ООН.

Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК БиГ 6 августа 2025 года принял решение о прекращении полномочий Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов.

До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и 6 лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений Шмидта.