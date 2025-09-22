Супертайфун "Рагаса" накроет КНР 24 сентября

В Метеорологическом управлении КНР сообщили о приближающемся супертайфуне "Рагаса", который обрушится 24 сентября на провинцию Гуандун. Прогнозируется, что скорость ураганного ветра превысит 50 м/с. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время тайфун находится в проливе Лусон между островом Тайвань и северными филиппинскими островами, скорость ветра в пределах стихии достигает 62 м/с.

Супертайфун движется в западном направлении. 24-25 сентября он затронет китайские провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район КНР, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. 26 сентября стихия переместится в северные регионы Вьетнама и Камбоджи, также ее влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.