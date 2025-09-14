Таллин планирует выделить армии Украины более 100 млн евро

Эстония планирует вложить более 100 млн евро в украинскую армию за счет собственных налогоплательщиков и в ущерб внутренним интересам.

В 2026 году страна направит не менее 0,25 % своего ВВП на поддержку Киева. При этом большая часть средств пойдет на продукцию местных оборонных предприятий. Пока уже отправлено 10 эстонских военных инструкторов в Польшу для обучения украинских солдат.