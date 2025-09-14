3.63 BYN
Таллин планирует выделить армии Украины более 100 млн евро
Автор:Редакция news.by
Эстония планирует вложить более 100 млн евро в украинскую армию за счет собственных налогоплательщиков и в ущерб внутренним интересам.
В 2026 году страна направит не менее 0,25 % своего ВВП на поддержку Киева. При этом большая часть средств пойдет на продукцию местных оборонных предприятий. Пока уже отправлено 10 эстонских военных инструкторов в Польшу для обучения украинских солдат.
На фоне подобных действий европейских стран обсуждается идея размещения на территории Украины, вдали от фронта, "демонстрационных войск", об этом ранее писал The Washington Post. Эти небоевые подразделения НАТО якобы должны сдерживать возможные атаки, но по сути это очередной шаг к эскалации.