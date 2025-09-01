Тарифная политика Трампа нанесла удар союзникам

Тарифная политика Трампа спровоцировала масштабное замедление производства по всей Азии. Сильнее всех пострадали союзники США.



В Южной Корее и Японии производственные индексы опустились ниже критического порога в 50 пунктов, что означает смену роста на сокращение.



Южнокорейская промышленность переживает седьмой месяц спада. Поставки местных товаров в США упали на 12 процентов, что стало самым низким показателем последних 5 лет.



Банки Южной Кореи прогнозируют замедление экономического роста страны в этом году на 0,13 процента.