Тарифная политика Трампа нанесла удар союзникам

Тарифная политика Трампа спровоцировала масштабное замедление производства по всей Азии. Сильнее всех пострадали союзники США.

В Южной Корее и Японии производственные индексы опустились ниже критического порога в 50 пунктов, что означает смену роста на сокращение.

Южнокорейская промышленность переживает седьмой месяц спада. Поставки местных товаров в США упали на 12 процентов, что стало самым низким показателем последних 5 лет.

Банки Южной Кореи прогнозируют замедление экономического роста страны в этом году на 0,13 процента. 

