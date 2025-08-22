3.70 BYN
Тайфун "Линлин" обрушился на Японию
Автор:Редакция news.by
На Японию обрушился тайфун "Линлин" - под удар попало побережье города Хиоки в префектуре Кагосима.
Скорость порывов ветра достигала 90 км/ч, ураган ломал деревья и рекламные щиты. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов, улицы затопило вместе с автомобилями. Люди спасались на крышах машин.
Предупреждения об оползнях были объявлены по всей префектуре Кагосима, уже зафиксировано не менее пяти таких инцидентов.