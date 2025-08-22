Тайфун "Линлин" обрушился на Японию

На Японию обрушился тайфун "Линлин" - под удар попало побережье города Хиоки в префектуре Кагосима.

Скорость порывов ветра достигала 90 км/ч, ураган ломал деревья и рекламные щиты. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов, улицы затопило вместе с автомобилями. Люди спасались на крышах машин.