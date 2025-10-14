Теракт произошел в Эквадоре: взрыв прогремел у популярного ТЦ в городе Гуаякиль

Страшные кадры приходят из Эквадора. Там произошел теракт. Есть погибшие и раненые, их число уточняется. Взрыв прогремел у популярного торгового центра в городе Гуаякиль.



По сообщениям СМИ, рядом с местом ЧП располагаются офисы, принадлежащие семье президента страны. По предварительной информации, взрывное устройство могло быть заложено под одним из припаркованных автомобилей.



Взрывной волной повредило фасады близлежащих зданий и несколько автомобилей. Район оцеплен, работают саперы и полиция.