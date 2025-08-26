The Telegraph: Британия на пороге обнищания

Размер госдолга в сочетании с высокой инфляцией и налогами означает, что королевство больше не может рассчитывать на сохранение платежеспособности. Вполне возможно, стране придется просить денег у МВФ, что станет унижением.

При этом Лондон не намерен отказываться от планов по увеличению военных расходов и ради этого готов "идти на жесткие сокращения, прежде всего бюджета социальной защиты". Так, прошлой осенью британские власти пошли на повышение некоторых налогов и отмену топливных выплат в зимний период для большей части пенсионеров.