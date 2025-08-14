The Telegraph: Около 650 тыс. украинских мужчин призывного возраста покинули страну с начала СВО news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bf643b-79c2-4296-b33a-c1e9175668a1/conversions/03a81c3b-f2f7-4a04-98e7-00545394762c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bf643b-79c2-4296-b33a-c1e9175668a1/conversions/03a81c3b-f2f7-4a04-98e7-00545394762c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bf643b-79c2-4296-b33a-c1e9175668a1/conversions/03a81c3b-f2f7-4a04-98e7-00545394762c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98bf643b-79c2-4296-b33a-c1e9175668a1/conversions/03a81c3b-f2f7-4a04-98e7-00545394762c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули Украину, другие скрываются или иными способами избегают мобилизации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Telegraph.

Отмечается, что успехи России в военной операции подрывают боевой дух украинских солдат, одновременно подчеркивая кадровые проблемы Киева. По неофициальным данным, более 400 солдат ежедневно покидают поле боя, измотанные годами войны, разочарованные жестким командованием.

По мере того, как редеют ряды, генералы сокращают другие подразделения, чтобы заполнить линию фронта: авиамехаников и операторов радаров отправляют воевать в пехоте, где продолжительность жизни гораздо короче. Это, в свою очередь, еще больше укрепляет решимость уклонистов держаться подальше от службы. Уточняется, что некоторые призывники ищут способы, чтобы получить освобождение от службы по состоянию здоровья.

Мужчин призывного возраста пугает принудительная мобилизация. Нежелание пойти на службу, а также продолжать служить вызывает рост числа дезертиров. Группа мониторинга DeepState, близкая к Министерству обороны, назвала ситуацию в Украине "хаотичной". "Этот хаос нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем. Стабильной линии фронта как таковой фактически не существует", - сказал один из украинских военнослужащих.

По данным источника, снижение призывного возраста украинских солдат с 25 лет до 18 добавило бы 800 тыс. потенциальных новобранцев.