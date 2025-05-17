Поляки получили свое государство в 1945 году именно от советских солдат. 600 тыс. советских солдат (это подтверждено документами) пролили свою кровь за то, что у поляков сегодня есть эта граница. Своим мнением в программе "Это другое" поделился экс-кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Фронт" Кшиштоф Толвински.

"Я благодарю Бога и благодарю их (солдат, погибших в годы войны - Прим. ред.) за то, что у нас сегодня есть эта граница", - сказал политик.

Он рассказал, что его политическая партия "Фронт" и другие партии, сотрудничающие с ней, 9 мая организуют церемонию в Варшаве на кладбище советских воинов. "В 11 часов посол Российской Федерации, поверенный в делах Республики Беларусь приходят, возлагают венки. Каждый год мы организуем эти торжества. Но есть опустившиеся польские варвары, украинцы бандеровского толка, которые мешают праздновать, оскверняют могилы, оскверняют кладбища, нарушают польские законы", - сказал политик.

По его словам, несмотря на то, что иски в суд подаются, полиция не принимает мер к вандалам. "О чем это говорит? - задается вопросом политик. - Есть согласие польского общества. Потому что если бы не было согласия польского общества, то власти Польши должны были бы вести себя по-другому. Поляки, к сожалению, утратили память. А если мы утратили память о победе, то мы также утратили память о жертвах".

Толвински: Поляки сами вычеркнули себя из семьи победителей В 1945 году белорусы, русские, поляки и другие народы были народами-победителями, напомнил экс-кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Фронт" 17.05.2025 00:00

"Как это возможно? 6 млн поляков погибли. Нацисты наш народ, а также белорусский народ хотели стереть с лица земли. Нас не должно было быть, - негодует Кшиштоф Толвински. - Я могу понять мотивы коррумпированной польской власти, но я не могу понять польский народ. Почему он позволил отнять память о жертвах и отнять нашу победу? Мне это совершенно непонятно. Вот почему мы показываем, что происходит в Беларуси, как белорусская нация относится к Победе, к жертвам войны".

Политик рассказал, что на польскоязычном портале Onet с немецким капиталом была статья о нем, в которой говорилось, что 9 мая посол Российской Федерации на кладбище солдат Красной армии в Варшаве поддержал миф о том, что Советский Союз и около десятка других наций, включая поляков, победили фашизм. "Это миф? Мы в действительности не победили фашизм? - возмущается Толвинский. - Как же это возможно сегодня? Это ведь нарушение закона. Это поддержка нацистской идеологии!"

"Премьер-министр Словакии Роберт Фицо имел смелость полететь на парад в Москву. Он не только проявил мужество, он преодолел все преграды, которые ставили перед ним, потому что его святая обязанность как премьера-министра Словакии быть там. А что сделал польский премьер-министр? Премьер-министр Польши встретился с президентом Франции на польской земле, в Жешуве, после подписания соглашения о каком-то особом партнерстве", - обратил внимание политик.

"Поляки раньше подписывали соглашения с французами. Но когда поляки доверяли свои границы и безопасность французам, они всегда теряли государственность, - напомнил экс-кандидат в президенты. - В Жешуве также находились премьер-министр Великобритании и канцлер Германии. И они вчетвером поехали в Киев 9 мая, чтобы доставить оружие, заявив, что это будет способствовать миру".

Кшиштоф Толвински:

"Нет большего позора для Польши и поляков за то, что происходит сегодня. И польские власти действуют с согласия польского общества. Мы переживаем трудный, но действительно политически важный момент. Настало время действовать разумным политикам - политикам, которые понимают реальность и которые будут стоять на стороне добра, правды и не хотят войны".