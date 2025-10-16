3.71 BYN
Торговая война: США угрожает Китаю пошлинами до 500 % за закупку российской нефти
Автор:Редакция news.by
США находятся в условиях торговой войны с Китаем, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Напомним, с 1 ноября США планируют ввести дополнительные 100 % пошлин сверх уже действующих 30 %. Эти меры - ответ на ограничения Китая по редкоземельным металлам, используемым в оборонительной сфере и высоких технологиях. Пекин в ответ усилил портовые сборы для американских судов, а Вашингтон рассматривает прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел.
Дополнительно Вашингтон угрожает пошлинами до 500 % за закупку Китаем российской нефти - инициативу уже поддержали 85 сенаторов. Китай призывает к переговорам, но отвергает шантаж как метод диалога.