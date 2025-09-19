Трамп допустил приостановку работы правительства США

Президент США Дональд Трамп допустил приостановку работы федерального правительства (шатдаун) в случае, если республиканцы и демократы в Конгрессе США к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о продолжении финансирования, сообщает ТАСС.

"Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрыта", - заявил Трамп в пятницу, 19 сентября, во время общения с журналистами в Белом доме. "Мы позаботимся о вооруженных силах, мы позаботимся о социальных выплатах", - продолжил он, добавив, что в случае шатдауна многие вещи, за которые бьются демократы, оплачивать не получится.