Трамп допустил приостановку работы правительства США
Президент США Дональд Трамп допустил приостановку работы федерального правительства (шатдаун) в случае, если республиканцы и демократы в Конгрессе США к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о продолжении финансирования, сообщает ТАСС.
"Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрыта", - заявил Трамп в пятницу, 19 сентября, во время общения с журналистами в Белом доме. "Мы позаботимся о вооруженных силах, мы позаботимся о социальных выплатах", - продолжил он, добавив, что в случае шатдауна многие вещи, за которые бьются демократы, оплачивать не получится.
"Посмотрим, как будут развиваться события и что мы будем делать", - отметил Трамп, пояснив, что для продолжения финансирования работы правительства соответствующий законопроект, одобренный ранее в Палате представителей Конгресса США, должен также поддержать Сенат. "У нас 53 сенатора (из числа республиканцев. - Прим. ТАСС), а нам нужно 60 голосов. Это значит, что демократам в Сенате нужно проголосовать в поддержку разработанного республиканцами законопроекта. А я не думаю, что они так проголосуют", - резюмировал глава Белого дома.