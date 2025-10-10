Красиво и эмоционально! III Республиканский благотворительный молодежный бал прошел в Минске

В Беларуси прошел III Республиканский благотворительный молодежный бал "Добрый вечер!" Принимали в нем участие более 500 юношей и девушек. В столице в ритме вальса кружились 125 пар. Среди них будущие медики, лингвисты, педагоги и спасатели. Торжественный старт молодежному балу дали в Центре безопасности МЧС.

Бал, девушка танцует news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ee0bd2-2ee0-4b8e-9bc4-d6667f11afaa/conversions/0ccbb8ef-f3df-44d7-81fe-765f5af91a34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ee0bd2-2ee0-4b8e-9bc4-d6667f11afaa/conversions/0ccbb8ef-f3df-44d7-81fe-765f5af91a34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ee0bd2-2ee0-4b8e-9bc4-d6667f11afaa/conversions/0ccbb8ef-f3df-44d7-81fe-765f5af91a34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ee0bd2-2ee0-4b8e-9bc4-d6667f11afaa/conversions/0ccbb8ef-f3df-44d7-81fe-765f5af91a34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Красивая традиция от Белорусского союза женщин, Минобразования и МЧС вновь объединила самую талантливую, активную и целеустремленную молодежь 10 октября во всех областных городах, а также в Солигорске и столице. В Минске торжественный вечер проходил в зале Центра безопасности МЧС. Здесь царила атмосфера праздника: приятная музыка, изящные танцы и, конечно, счастливые улыбки у участников бала. Все по дресс-коду: дамы в красивых платьях, кавалеры в форме. Бал - это уникальная площадка для новых знакомств и общение в реальном, а не виртуальном мире, а также укрепление связей между вузами. Кто-то может здесь и сегодня встретил свою любовь. В ритме вальса танцевали будущие медики, лингвисты, педагоги и спасатели.

Сердце из васильков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52186893-6909-4cb1-8d09-df929659e898/conversions/cb976336-8fb2-4049-be49-5272bcd4c17d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52186893-6909-4cb1-8d09-df929659e898/conversions/cb976336-8fb2-4049-be49-5272bcd4c17d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52186893-6909-4cb1-8d09-df929659e898/conversions/cb976336-8fb2-4049-be49-5272bcd4c17d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52186893-6909-4cb1-8d09-df929659e898/conversions/cb976336-8fb2-4049-be49-5272bcd4c17d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бал также имеет важную благотворительную миссию. Здесь есть свой символ - василек. Брошь в виде этого цветка мог приобрести каждый участник бала за символическую плату. Вырученные средства направят на добрые дела.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77c190c3-e073-4de2-a4ff-e53fb1f87beb/conversions/225342ad-33e2-400f-b1fe-d5844829e6c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77c190c3-e073-4de2-a4ff-e53fb1f87beb/conversions/225342ad-33e2-400f-b1fe-d5844829e6c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77c190c3-e073-4de2-a4ff-e53fb1f87beb/conversions/225342ad-33e2-400f-b1fe-d5844829e6c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77c190c3-e073-4de2-a4ff-e53fb1f87beb/conversions/225342ad-33e2-400f-b1fe-d5844829e6c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Деньги, которые будут выручены за продажу этих васильков, в каждой области пойдут на благотворительное дело. Мы дали возможность ребятам самим определиться, кому они хотят помочь. Что касается нашей центральной площадки, все деньги, которые будут здесь собраны, они уже не первые, которые пойдут в помощь хоспису, где свой век доживают лошади, кто-то направляет на помощь детям с ограниченными возможностями, где есть такое желание, такая необходимость помочь. У кого-то это котики и собачки, такая традиционная история, когда нужно куда-то направить".

Сергей Саланович, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Главный посыл этого бала - творить добро. Наша молодежь, те ребята, за которыми наше будущее, будущее нашей страны, оказывают сегодня помощь людям и животным, попавшим в беду".