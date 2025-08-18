Трамп и Зеленский обсудили условия будущего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в НАТО не вступит, но получит оружие в качестве гарантий безопасности - правда, за счет Альянса. От Украины требуется согласие на ряд территориальных уступок и вывод войск с Донбасса. После этого конфликт может быть остановлен с учетом ситуации на земле.

В свою очередь Киеву будут даны гарантии безопасности, какие именно - предполагается обсудить впоследствии. Зеленский накануне категорически отверг возможность территориальных уступок. Позже появились уточнения: отдать территории Украина готова де-факто, но без юридического признания. Однако давление Трампа способно заставить изменить эту позицию.

Как произошло с одеждой: Зеленскому передали категорическое требование американской стороны, чтобы он явился на встречу в деловом костюме. В Вашингтон украинец прибыл в привычном для себя виде, но в Белый дом явился уже в пиджаке, за что Трамп его даже похвалил.

Очевидно, закончившаяся скандалом апрельская встреча с Трампом глубоко травмировала Зеленского, и он не хочет испытывать терпение американского лидера снова. Вполне вероятно, на содержании переговоров этот страх тоже отразился. Именно поэтому, как считается, поддержать Зеленского прибыл в Вашингтон впечатляющий десант европейских политиков.

Между тем с американской стороны во встречах участвуют вице-президент Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио - все они известны своей жесткой позицией по Украине и в качестве эффективных переговорщиков.