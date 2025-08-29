Трамп лишил Харрис госохраны

Президент США Дональд Трамп лишил экс-вице-президента Камалу Харрис охраны Секретной службы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию письма, к которому получил доступ.



Стало известно, что экс-президент Соединенных Штатов Байден продлил Харрис охрану на год до 2026-го. Это постановление до сегодняшнего дня не обнародовали. Байден подписал его незадолго до того, как покинул свой пост.



По закону бывший вице-президент могла пользоваться охраной только полгода после истечения полномочий. Трамп отменил это постановление. Напомним, кандидат от демократов Харрис была оппонентом нынешнего хозяина Белого дома на президентских выборах прошлого года.