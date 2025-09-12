Трамп может увеличить военный контингент в Польше

Напряжение у белорусских границ растет. США могут значительно нарастить военное присутствие в Восточной Европе.

Трамп в ходе встречи с Навроцким предложил отправить в страну дополнительный контингент американских войск, сообщает The Wall Street Journal. Шаг оправдан надуманной истерией вокруг инцидента с БПЛА.

Ранее сообщалось, что по запросу Варшавы Швеция направит в страну самолеты и средства ПВО, Чехия - 3 вертолета, Франция - 3 истребителя для "патрулирования восточного фланга".

Ранее Польша и Латвия ввели полную воздушную блокаду у границ с Беларусью до 9 декабря, что в очередной раз продемонстрировало откровенно недружественную и провокационную политику.