Трамп может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить или ограничить въезд в страну гражданам еще 36 стран. Об этом в 14 июня сообщила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказалась внутренняя документация Госдепартамента США.

По сведениям издания, в список государств, гражданам которых грозит запрет на получение американской визы или иные ограничения, входят 25 стран Африки, включая Египет и Джибути, а также страны Центральной Азии и Карибского региона. The Washington Post отмечает, что в субботу служебная записка на эту тему была подписана госсекретарем США Марко Рубио и направлена дипломатам, которые отвечают за страны, фигурирующие в этом списке.

Трамп ранее запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Полный запрет будет действовать в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Кроме того, частичные ограничения будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркмении.