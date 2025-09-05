Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым лидером

"Это был очень хороший жест со стороны главы Беларуси, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером".

Трамп также анонсировал проведение в Майами саммита Группы двадцати в 2026 году. И он уже думает над приглашением на предстоящий саммит России. Американский лидер также высказался относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, ключевую роль в обеспечении этих гарантий сыграет Европа.