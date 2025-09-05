3.70 BYN
Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым лидером
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп назвал Президента Беларуси Александра Лукашенко сильным и уважаемым лидером. Общаясь с журналистами в Белом доме, президент США прокомментировал недавнее решение Минска об освобождении части заключенных.
Дональд Трамп, президент США:
"Это был очень хороший жест со стороны главы Беларуси, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером".
Трамп также анонсировал проведение в Майами саммита Группы двадцати в 2026 году. И он уже думает над приглашением на предстоящий саммит России. Американский лидер также высказался относительно гарантий безопасности для Украины. По его словам, ключевую роль в обеспечении этих гарантий сыграет Европа.
Фото ТАСС