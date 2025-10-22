Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, но намерен провести ее в будущем

Саммит откладывается - Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. Однако американский президент сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине и рассчитывает все же встретиться с российским лидером в будущем.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. У меня сложилось впечатление, что мы не добьемся того, чего должны добиться, поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", - заметил президент США.

США ввели санкции против нефтяных компаний России