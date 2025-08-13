Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум

Новые громкие и противоречивые заявления Трампа в преддверии встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Хозяин Белого дома выдвинул Москве ультиматум: если по итогам переговоров не будет готовности прекратить боевые действия, то Россию ждут последствия.

При этом ранее Трамп, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах, подчеркнул, что их целью будет лучше понять позицию Москвы. Решение же конфликта, по мнению американского президента, может быть достигнуто позже в случае организации встречи лидеров США, России и Украины. Он уверен, что она пройдет практически сразу после переговоров с Путиным.

Дональд Трамп, президент США:

"Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую встречу. Я бы хотел, чтобы она прошла практически сразу же. Мы проведем встречу с участием президента Путина, Зеленского и меня, если они захотят, чтобы я присутствовал".

Все эти заявления прозвучали по итогам видеоконференции Трампа с руководителями стран ЕС и Зеленским. Она проходила в обстановке повышенной секретности. Как сообщает газета Bild, в центр (защищенное от прослушки помещение без окон) не пустили даже переводчиков. О чем шла речь, пресса узнала позже со слов Мерца. Он в очередной раз подчеркнул необходимость присутствия Украины на переговорах между Россией и США, а также важность европейского участия. Реакции из Москвы пока нет. Ранее в российском МИД сообщили о деталях и целях грядущей встречи, а также попытках препятствовать проведению саммита.

Алексей Фадеев, замдиректора Департамента информации и печати МИД России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0900f33d-96a0-476f-a0bc-f51fd765fe8e/conversions/ac782d91-d2b7-4ab7-9a02-76db88fe6f64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0900f33d-96a0-476f-a0bc-f51fd765fe8e/conversions/ac782d91-d2b7-4ab7-9a02-76db88fe6f64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0900f33d-96a0-476f-a0bc-f51fd765fe8e/conversions/ac782d91-d2b7-4ab7-9a02-76db88fe6f64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0900f33d-96a0-476f-a0bc-f51fd765fe8e/conversions/ac782d91-d2b7-4ab7-9a02-76db88fe6f64-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Фадеев, замдиректора Департамента информации и печати МИД России:

"Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который, естественно, имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности. Мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожные действия. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины. Фактически же Евросоюз их саботирует".

Саммит Россия - США: новые подробности встречи на Аляске