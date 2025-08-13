3.72 BYN
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Новые громкие и противоречивые заявления Трампа в преддверии встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Хозяин Белого дома выдвинул Москве ультиматум: если по итогам переговоров не будет готовности прекратить боевые действия, то Россию ждут последствия.
При этом ранее Трамп, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах, подчеркнул, что их целью будет лучше понять позицию Москвы. Решение же конфликта, по мнению американского президента, может быть достигнуто позже в случае организации встречи лидеров США, России и Украины. Он уверен, что она пройдет практически сразу после переговоров с Путиным.
Дональд Трамп, президент США:
"Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую встречу. Я бы хотел, чтобы она прошла практически сразу же. Мы проведем встречу с участием президента Путина, Зеленского и меня, если они захотят, чтобы я присутствовал".
Все эти заявления прозвучали по итогам видеоконференции Трампа с руководителями стран ЕС и Зеленским. Она проходила в обстановке повышенной секретности. Как сообщает газета Bild, в центр (защищенное от прослушки помещение без окон) не пустили даже переводчиков. О чем шла речь, пресса узнала позже со слов Мерца. Он в очередной раз подчеркнул необходимость присутствия Украины на переговорах между Россией и США, а также важность европейского участия. Реакции из Москвы пока нет. Ранее в российском МИД сообщили о деталях и целях грядущей встречи, а также попытках препятствовать проведению саммита.
Алексей Фадеев, замдиректора Департамента информации и печати МИД России:
"Данная встреча, полагаем, должна позволить сконцентрироваться лидерам на обсуждении всех накопившихся вопросов, начиная с украинского кризиса и заканчивая препятствиями на пути становления нормального, функционального двустороннего диалога, который, естественно, имеет важнейшее значение с точки зрения обеспечения международного мира и стабильности. Мы рассматриваем выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожные действия. Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины. Фактически же Евросоюз их саботирует".
Саммит Россия - США: новые подробности встречи на Аляске
По информации CNN, саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Накануне глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону детали организации встречи лидеров государств. В Госдепе отметили, что стороны настроены на успех. При этом Рубио предупредил, что предстоящая встреча на Аляске - это не место для заключения готовой сделки, а скорее "ознакомительная" встреча. Тем самым фактически снизил ожидания от саммита.