Трамп планирует посетить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит сектор Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Time.

"Да, я поеду", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью Time.

Согласно опубликованному ранее Белым домом американскому плану урегулирования конфликта в Газе, предполагалось, что анклав перейдет под внешнее управление на переходный период. "Совет мира", как предлагается в плане, будет возглавлять Трамп, имена других его членов должны быть объявлены позднее. При этом в документе подчеркивалось, что в этот орган войдет в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Фото ТАСС

