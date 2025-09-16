Трамп подал иск о клевете на 15 млрд долларов против The New York Times

Президент США Дональд Трамп подал судебный иск по обвинению в клевете против газеты The New York Times. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его публикацию в Truth Social.

По словам американского лидера, для него "большая честь подать иск о клевете и дискредитации против The New York Times", которую он охарактеризовал как "рупор леворадикальной Демократической партии" и одну из "худших газет в истории" страны. Как следует из заявления Трампа, иск на сумму 15 млрд долларов подан в штате Флорида.

Глава Белого дома обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, а также в клевете в адрес его и членов его семьи и окружения.

В июле американская телекомпания CBS объявила о закрытии "Позднего шоу" (The Late Show), ведущий которого Стивен Кольбер был одним из самых активных критиков президента Дональда Трампа в сегменте вечернего телевидения США. Ранее медиахолдинг Paramount Global согласился выплатить 16 млн долларов для прекращения суда по иску Трампа, который обвинил канал во вмешательстве в выборы 2024 года путем редактирования интервью с Харрис.

Демократы критиковали эту сделку, считая, что Paramount мог бы выиграть это дело в суде, но решил не конфликтовать с президентом из-за потенциальных проблем с получением одобрений регуляторов при реформировании своего бизнеса.