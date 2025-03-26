Трамп подписал указ, который потребует от избирателей доказать их американское гражданство

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Избиратели США теперь должны будут доказать свое американское гражданство во время регистрации для голосования - президент Дональд Трамп подписал указ, который потребует данное подтверждение. Об этом сообщает БЕЛТА, со ссылкой на Reuters.

Масштабный указ также призван помешать штатам подсчитывать бюллетени, отправленные по почте, после дня выборов. Кроме того, он будет направлен на лишение федерального финансирования штатов, которые не соблюдают его.

СМИ отмечают, что Трамп давно ставит под сомнение избирательную систему, существующую в США. Американский лидер и его союзники-республиканцы ранее заявляли о широкомасштабном голосовании неграждан.

"Нам нужно привести в порядок наши выборы. Эта страна настолько больна из-за выборов, фальшивых выборов и плохих выборов, что мы собираемся привести это в порядок так или иначе", - сказал Трамп, подписывая указ в Белом доме.

Белый дом утверждает, что указ Трампа не позволит иностранным гражданам вмешиваться в выборы в США. Согласно новой директиве, избирателям впервые будет предложено задать вопрос о гражданстве в федеральной форме голосования.

В указе критикуется политика, позволяющая отправлять бюллетени по почте и подсчитывать их после дня выборов. В указе говорилось, что политика Трампа заключается в том, чтобы "требовать, чтобы голоса были поданы и получены к дате выборов, установленной законом".

Указ Трампа также обязывает министра внутренней безопасности обеспечить штатам доступ к системам, проверяющим гражданство или иммиграционный статус людей, регистрирующихся для голосования. Он поручает Министерству внутренней безопасности и администратору Департамента эффективности государственного управления, которым руководит Илон Маск, проверить списки регистрации избирателей в штатах.