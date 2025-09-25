Трамп подписал указ о смертной казни в Вашингтоне

Стало известно о неожиданном решении Трампа. Президент США подписал указ о восстановлении смертной казни в Вашингтоне - впервые с 57-го года. Документ узаконит применение высшей меры наказания в округе Колумбия.



Трамп назвал смертную казнь "мощным инструментом предупреждения" и пообещал применять ее к лицам, осужденным за умышленные убийства. Минюст США добивается расширения практики казней по всей стране, а не только в столице. Сейчас смертная казнь легальна в 27 американских штатах.