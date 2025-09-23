Трамп подписанным новым указом ввел в США "золотые паспорта"

Президент США Дональд Трамп подписал сразу несколько визовых указов. Одним из них он ввел "золотые паспорта". Теперь право жить в США можно купить, и обойдется это от 1 до 5 млн долларов в зависимости от того, какого комфорта вы намерены потребовать при оформлении документов.

Вторым указом вводится сбор в 100 тыс. долларов за рабочие визы для иностранцев. Среди IT-корпораций Силиконовой долины царит паника. В их офисах уже работают десятки тысяч программистов из Индии и Восточной Европы, причем каждый год это число существенно возрастает. Платить по 100 тыс. долларов за новые визы и продление старых означает для американского хайтека огромные убытки. Под угрозой оказался бизнес, который оценивается по меньшей мере в 280 млрд долларов.