От домиков для телят до новых поилок - в Гродненской области готовят фермы к зиме
В Мостовском районе в хозяйстве "Дубно" молочно-товарный комплекс рассчитан на 2 тыс. голов. Конечно, обеспечивать необходимые условия такому количеству буренок требует большого количества времени, сил и ресурсов, учитывая, что помещения здесь не новые и требуют постоянного обновления.
"Мы ежегодно планируем что-то восстановить, что-то поправить, потому что сроки эксплуатации дают о себе знать. Допустим, в этом году мы восстанавливаем лежечные места для скота. То есть здесь переоборудуется сама лежка, поднимается резина, производится ее промывка, дезинфекция. Дальше просушиваем, а там, где невозможна дальнейшая эксплуатация, меняем на новую. Эти работы все начали в этом году, сделали молочный блок. Здесь стоит высокоудойный скот, поэтому принято было такое решение", - рассказал директор филиала "Дубно" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Сергей Король.
В доильном зале оценен масштаб выполненных работ. Мы узнали, к каким последствиям могут привести недоработки.
"Покрытие себя исчерпало. Крепление матов вышло наружу и травмирует очень сильно копыта скота. Скот очень быстро выбывал. Летом поменяли покрытие. Результат не заставил себя ждать, проблема с копытами отходит", - отметил Сергей Король.
Поэтому проще один раз починить покрытие, чем каждый раз лечить скот. И конечно, экономически выгоднее. Хоть и хозяйство - часть большого агрокомбината, рассчитывать здесь привыкли только на себя. Если возникла проблема, сразу ее исправляют. Так и подготовка к зиме проходит гораздо проще. Сейчас, например, меняют шторки, тоже своими силами. Коллектив настроен решительно, при желании справиться с задачей можно за несколько дней.
На МТК "Стрельцы" к холодам уже готовы. И опять же, все потому, что многое сделали заранее. Как и положено, не откладывали на завтра то, что можно сделать уже летом.
"Было закуплено 12 групповых поилок с электроподогревом. Комплексу у нас больше 20 лет, поэтому решили старые поилки заменить на новые, чтобы зимой вода подогревалась, чтобы у коров была комфортная температура воды", - сказал замдиректора ОАО "Черлена" Андрей Лешкевич.
Условия содержания напрямую влияют на качество и количество будущего молока. Здесь получают 20 т в сутки и отправляют на "Беллакт" для производства детского питания. Это заставляет еще жестче соблюдать дисциплину и быть готовым к зиме сильно заранее. Такая же картина и в других районах, хотя отдельные нарушения специалистами Госконтроля все же выявляются.
"Комитетом установлено, что не в полной мере еще выполнены работы по подготовке животноводческих объектов. Это касается и ремонта кровли, утепления и ремонта дверей, окон. По данным мероприятиям, которые проведены специалистами Комитета, информация направлена в соответствующие райисполкомы для принятия мер реагирования, а также субъектам хозяйствования", - заявил начальник управления КГК Гродненской области Александр Добрук.
Чтобы все исправить, остается совсем немного времени. Тем более что минусовые температуры всегда приходят неожиданно и могут принести с собой ряд неприятных последствий.
Какая работа развернулась в разных регионах и все ли понимают, что борьба с бесхозяйственностью будет жесткой, смотрите в проекте "На контроле Президента".