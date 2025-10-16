От домиков для телят до новых поилок - в Гродненской области готовят фермы к зиме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a54eb4c2-7d3f-4238-aa1a-a4b872c84a7e/conversions/6dadc714-f548-462e-acbf-bf43d9cf6184-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a54eb4c2-7d3f-4238-aa1a-a4b872c84a7e/conversions/6dadc714-f548-462e-acbf-bf43d9cf6184-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a54eb4c2-7d3f-4238-aa1a-a4b872c84a7e/conversions/6dadc714-f548-462e-acbf-bf43d9cf6184-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a54eb4c2-7d3f-4238-aa1a-a4b872c84a7e/conversions/6dadc714-f548-462e-acbf-bf43d9cf6184-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Мостовском районе в хозяйстве "Дубно" молочно-товарный комплекс рассчитан на 2 тыс. голов. Конечно, обеспечивать необходимые условия такому количеству буренок требует большого количества времени, сил и ресурсов, учитывая, что помещения здесь не новые и требуют постоянного обновления.

"Мы ежегодно планируем что-то восстановить, что-то поправить, потому что сроки эксплуатации дают о себе знать. Допустим, в этом году мы восстанавливаем лежечные места для скота. То есть здесь переоборудуется сама лежка, поднимается резина, производится ее промывка, дезинфекция. Дальше просушиваем, а там, где невозможна дальнейшая эксплуатация, меняем на новую. Эти работы все начали в этом году, сделали молочный блок. Здесь стоит высокоудойный скот, поэтому принято было такое решение", - рассказал директор филиала "Дубно" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Сергей Король.

В доильном зале оценен масштаб выполненных работ. Мы узнали, к каким последствиям могут привести недоработки.

"Покрытие себя исчерпало. Крепление матов вышло наружу и травмирует очень сильно копыта скота. Скот очень быстро выбывал. Летом поменяли покрытие. Результат не заставил себя ждать, проблема с копытами отходит", - отметил Сергей Король.

Поэтому проще один раз починить покрытие, чем каждый раз лечить скот. И конечно, экономически выгоднее. Хоть и хозяйство - часть большого агрокомбината, рассчитывать здесь привыкли только на себя. Если возникла проблема, сразу ее исправляют. Так и подготовка к зиме проходит гораздо проще. Сейчас, например, меняют шторки, тоже своими силами. Коллектив настроен решительно, при желании справиться с задачей можно за несколько дней.

На МТК "Стрельцы" к холодам уже готовы. И опять же, все потому, что многое сделали заранее. Как и положено, не откладывали на завтра то, что можно сделать уже летом.

"Было закуплено 12 групповых поилок с электроподогревом. Комплексу у нас больше 20 лет, поэтому решили старые поилки заменить на новые, чтобы зимой вода подогревалась, чтобы у коров была комфортная температура воды", - сказал замдиректора ОАО "Черлена" Андрей Лешкевич.

И, конечно, шторки, ремонт дверей, нарезка дверей, утепление. Все по аграрной науке. Особое внимание уделили самым маленьким. Для телят закупили специальные домики со смежными стенками. Разместили их в ныне неиспользуемой хозяйственной постройке. Есть три стены, крыша, а значит, накрывать каждый домик индивидуально уже не требуется.

Условия содержания напрямую влияют на качество и количество будущего молока. Здесь получают 20 т в сутки и отправляют на "Беллакт" для производства детского питания. Это заставляет еще жестче соблюдать дисциплину и быть готовым к зиме сильно заранее. Такая же картина и в других районах, хотя отдельные нарушения специалистами Госконтроля все же выявляются.

"Комитетом установлено, что не в полной мере еще выполнены работы по подготовке животноводческих объектов. Это касается и ремонта кровли, утепления и ремонта дверей, окон. По данным мероприятиям, которые проведены специалистами Комитета, информация направлена в соответствующие райисполкомы для принятия мер реагирования, а также субъектам хозяйствования", - заявил начальник управления КГК Гродненской области Александр Добрук.

Чтобы все исправить, остается совсем немного времени. Тем более что минусовые температуры всегда приходят неожиданно и могут принести с собой ряд неприятных последствий.