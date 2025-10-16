3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Урегулирование украинского конфликта: Трамп встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне, выступил с рядом важных заявлений.
Все они касались перспектив урегулирования украинского конфликта, а также переговорных перспектив в треугольнике "Вашингтон - Москва - Киев".
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение 2 ближайших недель. Местом ее проведения, предварительно, определен Будапешт. В Венгрии всячески приветствуют это решение и даже начали уже готовиться к прибытию высоких гостей.
Хозяин Белого дома полагает, что в вопросе урегулирования конфликта его беседа с российским лидером позволила продвинуться довольно далеко. Трамп объявил также, что обсуждал с Путиным возможную передачу ракет Tomahawk Украине.
"Нам нужны Tomahawk. У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать их запасы", - сказал американский президент.
Из этих слов можно сделать вывод, что ни о какой передаче крылатых ракет Украине больше речи нет.
Между тем накануне в Вашингтон для переговоров с Трампом прибыл Владимир Зеленский. Как сообщается, он надеется получить твердое обещание о передаче Tomahawk, а в обмен собирается дать американцам обещание покупать у них газ и нефть.
Как стало известно, президент США встретит Владимира Зеленского в Белом доме в 20:00 17 октября, а через два часа отправится во Флориду, следует из расписания американского лидера.