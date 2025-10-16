Урегулирование украинского конфликта: Трамп встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне, выступил с рядом важных заявлений.

Все они касались перспектив урегулирования украинского конфликта, а также переговорных перспектив в треугольнике "Вашингтон - Москва - Киев".

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение 2 ближайших недель. Местом ее проведения, предварительно, определен Будапешт. В Венгрии всячески приветствуют это решение и даже начали уже готовиться к прибытию высоких гостей.

Хозяин Белого дома полагает, что в вопросе урегулирования конфликта его беседа с российским лидером позволила продвинуться довольно далеко. Трамп объявил также, что обсуждал с Путиным возможную передачу ракет Tomahawk Украине.

"Нам нужны Tomahawk. У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать их запасы", - сказал американский президент.

Из этих слов можно сделать вывод, что ни о какой передаче крылатых ракет Украине больше речи нет.

Между тем накануне в Вашингтон для переговоров с Трампом прибыл Владимир Зеленский. Как сообщается, он надеется получить твердое обещание о передаче Tomahawk, а в обмен собирается дать американцам обещание покупать у них газ и нефть.