Временные меры или четкий план - как по-разному готовятся к зиме МТФ в Могилевской области

В агрогородке Новый Быхов находится одноименная МТФ. Очень компактная, всего с одним молочно-товарным комплексом. Когда-то этого вполне хватало, чтобы считаться лучшими в районе. Но эти времена уже давно ушли, сейчас здесь не блещут результатами.

"В хозяйстве есть рост падежа, превышение нормативов. Хотя, в последние месяцы ситуации выравнивается. Мы сами понимаем, как телится корова, рождается теленок. Холодно, они недокормленные, все это и оказывает влияние на падеж скота. Нужно хорошо подготовиться к зиме, даже если с иммунитетом у теленка не все в порядке, то в теплых условиях все равно будет больше выживаемость", - отметила ведущий госинспектор Комитета государственного контроля Могилевской области Наталья Ковалева.

Специалисты Госконтроля побывали здесь еще весной. Говорят, что за полгода ситуация изменилась в лучшую сторону. Хотя, нареканий все равно хватает.

"Телят уже ближе к 3 месяцам нужно переводить. Для содержания уже требуется чистка, так как много соломы. Плюс у большинства не налита вода", - подчеркнула Наталья Ковалева.

И это не единственная претензия к тому, в каких условиях живут телята.

Что касается родильного отделения, здесь все по правилам - домики с лампами, все лампы работают. Правда, они вряд ли помогут, если в помещении просто напросто отсутствует целая стена. Руководитель хозяйства уверяет, что мера временная, все доделают в оперативные сроки.

Хотя часть проблем, кажется, все равно останется. Окна на зиму здесь просто забивают досками. Вопрос с температурным режимом решается в ущерб циркуляции воздуха. Хотя, в области и даже в этом же районе есть примеры, как можно делать по науке и на совесть.

В хозяйстве "Дуброва" молочно-товарный комплекс "Золотва" в 2024 году прирос новым просторным помещением.

"Здесь технологически предусмотрено закрывание окон с помощью тросов. То есть фактически по всему ряду одним движением руки все окна закрываются и открываются", - рассказал замдиректора СК "Дуброва" Геннадий Розганов.

Кто-то скажет: конечно, помещение же новое. Чтобы убедиться, что условия созданы везде, возьмем в пример строение, которому уже 15 лет. Оно все равно выглядит моложе цифр в своем техпаспорте. Вот что значит хозяйский подход.

Здесь начинают подготовку еще с весны. Каждый месяц готовят по одному помещению. Это четкий план, которому обязательно следуют. Такая дисциплина помогает получать хорошие результаты по молоку - каждый год плюс 10 %. И лучшее подтверждение, что хозяйство развивается - очередная стройка на территории.

"Идет строительство двух помещений профилактория для содержания телят двухмесячного возраста. Планируем сделать до 1 января. Здесь предусмотрено индивидуальное содержание животных, поддержание микроклимата. Соответственно и в кормлении максимальная механизация, чтобы облегчить нашим людям работу", - сказал Геннадий Розганов.

Здесь думают о своем будущем. Для таких крепких хозяйств подготовка к зиме не является проблемным вопросом. Порядок не зависит от времени года. Если есть дисциплина, тогда достойные результаты не заставят себя ждать. Главное, работать честно и усердно на продовольственную безопасность родной страны.