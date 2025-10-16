3.73 BYN
В Год благоустройства жители страны создают красоту в своих дворах и вокруг
Зеленые улицы и дворы, наведение порядка в столице и регионах, комфорт инфраструктуры и качество жизни на селе. Год благоустройства сплачивает белорусов. 16 октября стала известна дата осеннего республиканского субботника - он пройдет 25 октября.
По традиции заработанные деньги направят на социально значимые объекты.
Полезные инициативы по благоустройству и экопроекты поддерживают и поощряют на всех уровнях.
Инициативы по озеленению и порядку на земле
Труд на земле как искусство. Дом семьи Гречко из агрогородка Снов Несвижского района будто сказочный ларец. Здесь есть свой дуб-великан и декоративный сад из арт-бетона. Малые архитектурные акценты - эскизы многодетной мамы и хозяйки фамильного дома Елены Гречко.
Елена Гречко, жительница аг. Снов:
"Некоторые говорят, это же такой каторжный труд, это же так тяжело. Я, например, отдыхаю. Поэтому это своего рода, наверное, уже образ жизни. Просто кайфуешь от того, что ты делаешь, и любишь то место, где ты живешь. И, конечно, создаешь уют и ухаживаешь непосредственно на своем подворье".
Эстетику и уют, созданные во дворе дома, оценили и заметили не только соседи. Семья Гречко - в числе победителей Минского областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство.
Награда в своей номинации и в соседних Грицкевичах. Руководитель одноименного агрокомплекса Евгений Зданович ставит в приоритет не только заботу об урожае, но и качество жизни своих сотрудников. От комфортного жилья до современного пространства для отдыха и спорта.
Евгений Зданович, директор ОАО "Грицкевичи":
"Это стимулирует молодежь, чтобы оставалась в деревне на местах, и своего рода создают и новые рабочие места, потому что у нас более 20 человек только зависят от социальной сферы для поддержания и порядка, и бытовых услуг".
Мультиспортивный комплекс - достояние Грицкевичей. Современное оснащение помогает раскрывать потенциал и готовить здесь профессиональных биатлонистов. Ближайшая перспектива - строительство лыжероллерной трассы.
Михаил Полещук, инструктор по физической культуре и спорту:
"Инвентарь у нас профессиональный, оружие у нас хорошее. Этого хватает вполне, чтобы подготовить именно призера или чемпиона. У нас каждый год есть финалисты и призеры республиканских соревнований "Снежный снайпер".
Самый благоустроенный агрогородок в Минской области - Любишино, Червенский район. В вишлист преображения местные жители и представители власти включили полсотни пунктов: от асфальтирования улицы Центральной до создания мини-парка в честь семейных ценностей. Коллективный труд привел на победный пьедестал.
Людмила Посудевская, председатель Колодежского сельского совета:
"Почетно, но и очень ответственно. Т.е. мы понимаем, что на достигнутом останавливаться не стоит. Это только как такой двигатель вперед. Хотим сделать здесь дорожки с бордюрами и плиткой. Конечно, еще дополнить детскую площадку, воркаут-площадку сделать".
В этом году агрогородок украсили 400 декоративных растений и более 5,5 тыс. цветов. Живая изгородь окаймляет и новый объект для детворы - игровую площадку.
Год благоустройства - время создавать красоту вокруг. Ухоженные скверы и цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфорт. Инициативы по наведению порядка и озеленению - в плюс к экологии страны. Октябрь продолжает марафон качества.