"Человеческий фактор прежде всего" - рассказываем о проблемах на фермах и способах их устранения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e19887-55c7-4941-a2a2-5036ae435c6b/conversions/29778b94-6e4a-4b3a-8472-8d3ef14e630f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e19887-55c7-4941-a2a2-5036ae435c6b/conversions/29778b94-6e4a-4b3a-8472-8d3ef14e630f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e19887-55c7-4941-a2a2-5036ae435c6b/conversions/29778b94-6e4a-4b3a-8472-8d3ef14e630f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58e19887-55c7-4941-a2a2-5036ae435c6b/conversions/29778b94-6e4a-4b3a-8472-8d3ef14e630f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Червенском районе МТФ "Корзуны" стоит еще с советских времен. Кажется, комплексом никто и не думал заниматься, он медленно ветшал.

Когда Госконтроль приехал сюда в августе, ситуация была еще хуже, на входе встречали стаи крыс. Так что прежде чем говорить о подготовке к зиме, сначала нужно просто навести элементарный порядок, причем во всех помещениях.

Как говорят в КГК, хоть и очень медленно, но все-таки вопрос сдвинулся с мертвой точки. Хотя, темпы все равно недостаточные. Холода уже скоро, а клубок проблем, накопившихся за десятилетия, еще распутывать и распутывать.

"Чтобы можно было сказать, что объект готов к зиме, помещение должно быть целое, двери утепленные, окна застекленные. Все должно быть чисто. С наступлением холодов все должно быть уже готово. Вопрос остается на контроле, будем и дальше отслеживать ситуацию, здесь важную роль играет человеческий фактор", - отметила главный госинспектор Комитета государственного контроля Минской области Наталья Жук.

Это, пожалуй, ключевой фактор в сельском хозяйстве. Нынешний руководитель во главе хозяйства всего полгода, исправляет ошибки прошлых управленцев.

"Когда я принял руководство хозяйством, на этой ферме даже не было домиков для родов. Теперь для этого есть нормальные условия. Подсыпку сделали дорожного покрытия. Это нам помогло, потому что дорога была очень плохая. Но работы еще много, надо и ворота утеплять, и дальнейшие ремонты делать. Я думаю, до морозов успеем к зиме подготовиться", - заявил директор ОАО "Запольское" Сергей Пташиц.

"Человеческий фактор прежде всего" - рассказываем о проблемах на фермах и способах их устранения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b425f53-15f4-4917-b412-d1e1de747ddd/conversions/56b1f08f-f440-491c-89a3-a3e37a02d4d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b425f53-15f4-4917-b412-d1e1de747ddd/conversions/56b1f08f-f440-491c-89a3-a3e37a02d4d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b425f53-15f4-4917-b412-d1e1de747ddd/conversions/56b1f08f-f440-491c-89a3-a3e37a02d4d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b425f53-15f4-4917-b412-d1e1de747ddd/conversions/56b1f08f-f440-491c-89a3-a3e37a02d4d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Понимание есть, это уже радует после долгих лет бездействия на этом комплексе, но нужен еще и результат. Понятно, что многое упирается еще и в финансы. Тут, как говорится, было бы желание оптимизировать затраты.

А в Пуховичском районе в хозяйстве "Агро-Оберег" свой подход к строительству, максимально рациональный.

"В связи с вводом нового МТК в прошлом году, появилась необходимость в размещении телят. Поэтому было принято решение построить навес примерно на 180 голов. Мы начали 3 месяца назад, уже заканчиваем. Думаю, зимовать наши телятки будут в новых условиях, технологически правильных. Прежде всего должно быть сухо и всегда должен быть доступ к поилкам с подогреваемой водой", - рассказал директор ОАО "Агро-Оберег" Петр Козак.

Новый молочно-товарный комплекс "Дудичи-2" тоже сделан, что называется, по последнему слову техники и технологии. Его запустили в конце 2024 года, к концу этого заполняемость выйдет на проектную мощность, а это порядка 700 голов. Помещение из железобетона, а значит, теплое, с утепленными крышами, на окнах шторы, при этом воздуха для буренок хватает.

А как еще может быть, когда лично в ответе за конечный продукт? Причем весь класса "экстра". Молочные реки утекают на заводы в Березино и Слуцк. Там знают, что "Агро-Оберег" держит марку. Относятся ответственно ко всем процессам, конечно, и к заготовке кормов.

"Человеческий фактор прежде всего" - рассказываем о проблемах на фермах и способах их устранения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869797d1-5a29-45f2-89a7-c4ae4dd57b07/conversions/f34d1221-cee0-4083-a09b-7fc3105f6d1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869797d1-5a29-45f2-89a7-c4ae4dd57b07/conversions/f34d1221-cee0-4083-a09b-7fc3105f6d1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869797d1-5a29-45f2-89a7-c4ae4dd57b07/conversions/f34d1221-cee0-4083-a09b-7fc3105f6d1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869797d1-5a29-45f2-89a7-c4ae4dd57b07/conversions/f34d1221-cee0-4083-a09b-7fc3105f6d1f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас хозяйство заготавливает кукурузу на силос. Говорят, вопреки прогнозам, урожай очень хороший, корма будет в достатке. И это тоже важная часть работы. В подготовке к зимне-стойловому периоду не может быть мелочей.